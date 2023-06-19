Гуськов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1862
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Гуськова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гуськова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гуськова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гуськова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуськова Мария Павловна