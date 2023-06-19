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Гуськов Алексей Павлович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Гуськов Павел Михайлович

Мать: Гуськова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Гуськова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гуськова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Гуськов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гуськова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Гуськов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гуськова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Гуськова Мария Павловна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Мария Павловна