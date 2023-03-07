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Витушешников Алексей Осипович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Витушешников Осип Иванович

Мать: Витушешникова Евфимия Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1829

Жена: Витушешникова Александра Киприановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1830 ст.

Дочь: Витушешникова Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Витушешникова Александра Киприановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1831 ст.

Сын: Витушешников Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Витушешникова Александра Киприановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1832 ст.

Сын: Витушешников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Витушешникова Александра Киприановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1834 ст.

Сын: Витушешников Ардалион Алексеевич

Мать ребёнка: Витушешникова Александра Киприановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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