Витушешников Алексей Осипович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Около 1829
Рождение ребёнка
11.06.1830 ст.
Дочь: Витушешникова Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Витушешникова Александра Киприановна
Рождение ребёнка
24.07.1831 ст.
Сын: Витушешников Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Витушешникова Александра Киприановна
Рождение ребёнка
07.12.1832 ст.
Сын: Витушешников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Витушешникова Александра Киприановна
Рождение ребёнка
31.01.1834 ст.
Сын: Витушешников Ардалион Алексеевич
Мать ребёнка: Витушешникова Александра Киприановна
Смерть
Неизвестно