Витушешникова Александра Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушешникова Александра Киприановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

29.04.1889

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1829

Муж: Витушешников Алексей Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.06.1830 ст.

Дочь: Витушешникова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Витушешников Алексей Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1831 ст.

Сын: Витушешников Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Витушешников Алексей Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1832 ст.

Сын: Витушешников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Витушешников Алексей Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1834 ст.

Сын: Витушешников Ардалион Алексеевич

Отец ребёнка: Витушешников Алексей Осипович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.04.1889
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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