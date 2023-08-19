Витушешникова Александра Киприановна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти29.04.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1829
Рождение ребёнка
11.06.1830 ст.
Дочь: Витушешникова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Витушешников Алексей Осипович
Рождение ребёнка
24.07.1831 ст.
Сын: Витушешников Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Витушешников Алексей Осипович
Рождение ребёнка
07.12.1832 ст.
Сын: Витушешников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Витушешников Алексей Осипович
Рождение ребёнка
31.01.1834 ст.
Сын: Витушешников Ардалион Алексеевич
Отец ребёнка: Витушешников Алексей Осипович
Смерть
29.04.1889