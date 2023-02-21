Витушешникова Евфимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти10.12.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Витушешников Афанасий Осипович
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Сын: Витушешников Алексей Осипович
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Дочь: Стригалева Анна Осиповна
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Дочь: Витушешникова Елизавета Осиповна
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Сын: Витушешников Иван Осипович
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Сын: Витушешников Нил Осипович
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Сын: Витушешников Павел Осипович
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Сын: Витушешников Константин Осипович
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Дочь: Витушешникова София Осиповна
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович
Сын: Витушешников Ираклий Осипович
Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович