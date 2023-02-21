Витушешникова Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витушешникова Евфимия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

10.12.1846 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Витушешников Афанасий Осипович

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Витушешников Алексей Осипович

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Стригалева Анна Осиповна

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1806 ст.

Дочь: Витушешникова Елизавета Осиповна

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1807 ст.

Сын: Витушешников Иван Осипович

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1808 ст.

Сын: Витушешников Нил Осипович

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1810 ст.

Сын: Витушешников Павел Осипович

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1811 ст.

Сын: Витушешников Константин Осипович

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.07.1813 ст.

Дочь: Витушешникова София Осиповна

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1817 ст.

Сын: Витушешников Ираклий Осипович

Отец ребёнка: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витушешников Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.12.1846 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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