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Толкунов Гавриил Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Толкунов Григорий Евдокимов

Мать: Толкунова () Евдокия Симеонова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Толкунов Василий Гавриилов

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Гавриилова

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Толкунов Степан Гавриилов

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Толкунов Илья Гавриилов

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Толкунов Яков Гавриилов

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Толкунов Павел Гавриилов

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкунова Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно
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