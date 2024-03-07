Толкунов Гавриил Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1835
Сын: Толкунов Василий Гавриилов
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Гавриилова
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Толкунов Степан Гавриилов
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно