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Толкунова Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Толкунов Василий Гавриилов

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Гавриилова

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Толкунов Степан Гавриилов

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Толкунов Илья Гавриилов

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Толкунов Яков Гавриилов

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Толкунов Павел Гавриилов

Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Гавриил Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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