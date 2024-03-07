Толкунова Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Толкунов Василий Гавриилов
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Гавриилова
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Толкунов Степан Гавриилов
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Толкунов Гавриил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно