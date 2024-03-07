Толкунова () Евдокия Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунова () Евдокия Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Толкунов Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Толкунов Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Толкунов Симеон Григорьев

Отец ребёнка: Толкунов Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
15.08.1820

Сын: Толкунов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Толкунов Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Стефанида Григорьева

Отец ребёнка: Толкунов Григорий Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Григорий Евдокимов

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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