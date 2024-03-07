Толкунова () Евдокия Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Толкунов Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Толкунов Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Толкунов Симеон Григорьев
Отец ребёнка: Толкунов Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
15.08.1820
Сын: Толкунов Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Толкунов Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Стефанида Григорьева
Отец ребёнка: Толкунов Григорий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно