Сырова (Нартыш) Люкадия Ульяновна
Место рождения
Дата рождения15.05.1926
Дата смерти11.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926
Отец: Нартыш Ульян Петрович
Мать: Нартыш Тэкля Антоновна
Рождение ребёнка
13.05.1960
Отец ребёнка: Сыров Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1962
Дочь: Найденко Тамара Петровна
Отец ребёнка: Сыров Петр Иванович
фактический родилась 26.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сыров Петр Иванович
Смерть
11.07.2017