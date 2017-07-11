Сырова (Нартыш) Люкадия Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырова (Нартыш) Люкадия Ульяновна

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Место рождения

Акимо-Анненка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.05.1926

Дата смерти

11.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926

Отец: Нартыш Ульян Петрович

Мать: Нартыш Тэкля Антоновна

Акимо-Анненка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.05.1960

Сын: Сыров Виктор Петрович

Отец ребёнка: Сыров Петр Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1962

Дочь: Найденко Тамара Петровна

Отец ребёнка: Сыров Петр Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
фактический родилась 26.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыров Петр Иванович

Смерть
11.07.2017
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
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