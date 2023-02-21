Нартыш Ульян Петрович
Место рожденияд.Кубульнишки Витебской губернии Двинского уезда
Дата рождения1889
Дата смерти19.02.1938
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1889
д.Кубульнишки Витебской губернии Двинского уезда
Бракосочетание
09.02.1919
Жена: Нартыш Тэкля Антоновна
Бороковский костел, Итатский р-н, Кемеровская область
есть дубликат свидетельства о браке. В нем написано, что мужу Нартыш Ульяну на момент регистрации было 28 лет
Рождение ребёнка
25.09.1924
Сын: Нартыш Владимир Ульянович
Мать ребёнка: Нартыш Тэкля Антоновна
Рождение ребёнка
15.05.1926
Дочь: Сырова Люкадия Ульяновна
Мать ребёнка: Нартыш Тэкля Антоновна
Рождение ребёнка
03.03.1936
Мать ребёнка: Нартыш Тэкля Антоновна
станция Тяжин Кемеровская область
Есть дубликат свидетельства о рождении. Дата рождения 05.03.1936
Арест
09.12.1937
пос.Тяжин, Тяжинский район, Кемеровская область
Арестован Тяжинским районным отделением НКВД Репрессирован 15.01.1938г комиссией НКВД и прокурора СССР по ст.58-2,9,10,11 УК РСФСР, приговорен к ВМН - расстрелу В архивном деле имеется запись, что пос... Показать все
Место жительства
1937
пос.Тяжин, Тяжинский район, Кемеровская область
на момент арест проживал на ул.Пролетарская, дом 1
Работа или профессия
1937
пос.Тяжин, Тяжинский район, Кемеровская область
На момент ареста работал чернорабочим в Тяжинском "Заготкож" Новосибирской области
Смерть
19.02.1938
Кемеровская область
Расстрелян. Сведения о месте расстрела и захоронения в архивном деле отсутствуют. Есть свидетельство о смерти, выдано 14.02.2005 Органом ЗАГС Тяжинского р-на Кемеровской области
Реабилитация осужденного
14.10.1957
Кемеровская область
Реабилитирован определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР № ОС7-406 за отсутствием в его действиях состава преступления