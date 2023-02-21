Нартыш (Дындун) Тэкля Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нартыш (Дындун) Тэкля Антоновна

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Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

01.04.1896

Дата смерти

14.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1896

Отец: Дындун Антон

Мать: не указана

Полтавская губерния
Бракосочетание
09.02.1919

Муж: Нартыш Ульян Петрович

Бороковский костел, Итатский р-н, Кемеровская область
есть дубликат свидетельства о браке. В нем написано, что мужу Нартыш Ульяну на момент регистрации было 28 лет
Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Нартыш Владимир Ульянович

Отец ребёнка: Нартыш Ульян Петрович

Акимо-Анненка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.05.1926

Дочь: Сырова Люкадия Ульяновна

Отец ребёнка: Нартыш Ульян Петрович

Акимо-Анненка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Нартыш Петр Ульянович

Отец ребёнка: Нартыш Ульян Петрович

станция Тяжин Кемеровская область
Есть дубликат свидетельства о рождении. Дата рождения 05.03.1936
Смерть
14.01.1966
р.п.Тяжин, Тяжинский район, Кемеровская область
есть оригинал свидетельства о смерти
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