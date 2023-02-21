Нартыш (Дындун) Тэкля Антоновна
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рождения01.04.1896
Дата смерти14.01.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1896
Отец: Дындун Антон
Мать: не указана
Полтавская губерния
Бракосочетание
09.02.1919
Бороковский костел, Итатский р-н, Кемеровская область
есть дубликат свидетельства о браке. В нем написано, что мужу Нартыш Ульяну на момент регистрации было 28 лет
Рождение ребёнка
25.09.1924
Сын: Нартыш Владимир Ульянович
Отец ребёнка: Нартыш Ульян Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1926
Дочь: Сырова Люкадия Ульяновна
Отец ребёнка: Нартыш Ульян Петрович
Рождение ребёнка
03.03.1936
Отец ребёнка: Нартыш Ульян Петрович
станция Тяжин Кемеровская область
Есть дубликат свидетельства о рождении. Дата рождения 05.03.1936
Смерть
14.01.1966
р.п.Тяжин, Тяжинский район, Кемеровская область
есть оригинал свидетельства о смерти