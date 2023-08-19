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Овчаренко Лидия Михайловна

Место рождения

Шекаловка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Шекаловка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаренко Иван Васильевич

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Казаченко Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Овчаренко Иван Васильевич

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Иван Васильевич

Смерть
2005
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика