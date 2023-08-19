Овчаренко Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаренко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Казаченко Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Овчаренко Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005