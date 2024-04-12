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Овчаренко Иван Васильевич

Место рождения

Шекаловка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Овчаренко Василий Никитович

Мать: не указана

Шекаловка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчаренко Лидия Михайловна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Казаченко Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Овчаренко Лидия Михайловна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко Лидия Михайловна

Смерть
2001
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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