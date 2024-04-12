Овчаренко Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Овчаренко Василий Никитович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчаренко Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Казаченко Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Овчаренко Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001