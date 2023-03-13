станица Нижний Чир, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Нижний Чир

Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
572НИЖНЕ-ЧИРСКАЯ, станица казачья.при р. Дону.окружн. управл.5029781063Церквей православных 2. Окружное приходское училище. Окружные присутственные места. Почтовая станция. Ярмарка. Базар. Заводов: свечной 1, кожевенных 2 и кирпичных 2. Пере Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Второй Донской округ, Нижне-Чирская станица
станица Нижне-Чирская3231333203626817568762815196сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Нижне-Чирская станица
2893Нижне-Чирская станица, при реке Дон12601937039413978371

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Суровикинский район
14819Нижний Чирстаница48°22,0' с.ш.43°04,0' в.д.M-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Суровикинский муниципальный район, Нижнечирское сельское поселение
18653426101ст-ца Нижний Чирстаница

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