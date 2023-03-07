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Гагаринов Егор Ильич

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Место рождения

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1787

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Гагаринов Илья Карпович

Мать: Гагаринова Акилина Михайловна

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Гагаринов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Маркова Ульяна Егорова

Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гагаринов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова

Рождение ребёнка
27.04.1815 ст.

Дочь: Гагаринова Мавра Егорова

Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гагаринов Ларион Георгиевич

Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрёна Егорова

Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гагаринов Афанасий Георгиевич

Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Дарья Потапова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1856
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