Гагаринов Егор Ильич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гагаринов Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Маркова Ульяна Егорова
Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гагаринов Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова
Рождение ребёнка
27.04.1815 ст.
Дочь: Гагаринова Мавра Егорова
Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гагаринов Ларион Георгиевич
Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрёна Егорова
Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гагаринов Афанасий Георгиевич
Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Гагаринова Дарья Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856