Маркова (Гагаринова) Ульяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гагаринов Егор Ильич
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
1836г. МК Лубягино (свадьба) жених Лубягинского прихода Пасеговской волости дер. Авилаковской холост первым браком невеста девица. поруч. по женеху Пасеговской волости крест. дер. ? Пётр Прохоров ? де... Показать все
Смерть
После 1836