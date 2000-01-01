Маркова (Гагаринова) Ульяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Гагаринова) Ульяна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гагаринов Егор Ильич

Мать: Гагаринова Дарья Потапова

Бракосочетание
08.11.1836 ст.

Муж: Марков Амфилокий Яковлевич

1836г. МК Лубягино (свадьба) жених Лубягинского прихода Пасеговской волости дер. Авилаковской холост первым браком невеста девица. поруч. по женеху Пасеговской волости крест. дер. ? Пётр Прохоров ? де... Показать все
Смерть
После 1836
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