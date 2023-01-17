Гагаринова (Мухлынина) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Мухлынина) Акилина Михайловна

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Место рождения

Котельнич, город Котельнич, Кировская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Мухлынин Михаил

Мать: не указана

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
мешанка
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Федосия Ильинична

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Рождение ребёнка
03.03.1775 ст.

Сын: Гагаринов Василий Ильич

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Гагаринова Домна Ильинична

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Гагаринов Ларион Ильич

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1784 ст.

Дочь: Вера Ильинична

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
1784г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гагаринов Егор Ильич

Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Илья Карпович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1795
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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