Гагаринова (Мухлынина) Акилина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Мухлынин Михаил
Мать: не указана
мешанка
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Федосия Ильинична
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
03.03.1775 ст.
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Гагаринова Домна Ильинична
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Рождение ребёнка
12.09.1784 ст.
Дочь: Вера Ильинична
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
1784г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1014
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гагаринов Егор Ильич
Отец ребёнка: Гагаринов Илья Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795