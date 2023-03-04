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Гагаринова Дарья Потапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гагаринов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Маркова Ульяна Егорова

Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гагаринов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич

Рождение ребёнка
27.04.1815 ст.

Дочь: Гагаринова Мавра Егорова

Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гагаринов Ларион Георгиевич

Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрёна Егорова

Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гагаринов Афанасий Георгиевич

Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Егор Ильич

Смерть
После 1850
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