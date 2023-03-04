Гагаринова Дарья Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гагаринов Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Маркова Ульяна Егорова
Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гагаринов Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич
Рождение ребёнка
27.04.1815 ст.
Дочь: Гагаринова Мавра Егорова
Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гагаринов Ларион Георгиевич
Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрёна Егорова
Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гагаринов Афанасий Георгиевич
Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Гагаринов Егор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гагаринов Егор Ильич
Смерть
После 1850