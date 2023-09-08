Дудин Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1903
Мать ребёнка: Екатерина Арсеньевна
Рождение ребёнка
21.11.1915
Дочь: Мамаева Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Екатерина Арсеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еня (Евгения?)
Мать ребёнка: Екатерина Арсеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Екатерина Арсеньевна
Смерть
Неизвестно