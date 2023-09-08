Дудин Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудин Фёдор Алексеевич

Дудин Фёдор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1903

Сын: Дудин Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Екатерина Арсеньевна

Рождение ребёнка
21.11.1915

Дочь: Мамаева Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Екатерина Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еня (Евгения?)

Мать ребёнка: Екатерина Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Екатерина Арсеньевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close