Мамаева (Дудина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Дудина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1915

Дата смерти

26.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1915

Отец: Дудин Фёдор Алексеевич

Мать: Екатерина Арсеньевна

Рождение ребёнка
20.11.1946

Дочь: Шишкина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Мамаев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя? Павловна

Отец ребёнка: Мамаев Павел Васильевич

Смерть
26.09.1948
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