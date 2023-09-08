Мамаева (Дудина) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1915
Дата смерти26.09.1948
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1915
Отец: Дудин Фёдор Алексеевич
Мать: Екатерина Арсеньевна
Рождение ребёнка
20.11.1946
Дочь: Шишкина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Мамаев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя? Павловна
Отец ребёнка: Мамаев Павел Васильевич
Смерть
26.09.1948