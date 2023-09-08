(Дудина) Екатерина Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Екатерина Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудин Арсений Христофорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1903

Сын: Дудин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Дудин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1915

Дочь: Мамаева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Дудин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еня (Евгения?)

Отец ребёнка: Дудин Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дудин Фёдор Алексеевич

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