(Дудина) Екатерина Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудин Арсений Христофорович
Рождение ребёнка
24.10.1903
Отец ребёнка: Дудин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
21.11.1915
Дочь: Мамаева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Дудин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еня (Евгения?)
Отец ребёнка: Дудин Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дудин Фёдор Алексеевич