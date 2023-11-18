Шпрыня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпрыня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриковский Абрам (Аврымул) Зусьевич

Отец ребёнка: Петроковский Зусь

Городище, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петроковская Поря (Поля) Зусьевна

Отец ребёнка: Петроковский Зусь

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петроковский Зусь

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Петроковский Шая / Шоя Зусьевич

Отец ребёнка: Петроковский Зусь

Городище, Черкаська область
Год рождения - по воспоминанию моего дедушки Абрама
Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петроковский Зусь

Городище, Черкаська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1893

Сын: Петроковский Арон (Давид) Зусьевич

Отец ребёнка: Петроковский Зусь

Городище, Черкаська область
Возможно, что рождение в г. Киеве. Но он упомянут среди жителей Киева https://ukrfamily.com.ua/index.php/kievskaya-guberniya/kiev-gorod/zhiteli-g-kieva-p Но его сестра Рива точно рождена в Городищ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Петроковская Рива (Ревека, Ривка) Зусьевна

Отец ребёнка: Петроковский Зусь

Городище, Черкаська область
Это еврейское местечко. Оно было погромлено. Семья уехала в Херсон, потом в Киев, потом в Москву. В Москве она вышла замуж за Бенциона По воспоминаниям сына родилась в 1897, но в документах было 1902... Показать все
Смерть
Неизвестно

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