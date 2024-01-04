Петроковский Зусь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Петроковский Шая / Шоя Зусьевич
Мать ребёнка: Шпрыня
Год рождения - по воспоминанию моего дедушки Абрама
Рождение ребёнка
1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шпрыня
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Рождение ребёнка
27.12.1893
Сын: Петроковский Арон (Давид) Зусьевич
Мать ребёнка: Шпрыня
Возможно, что рождение в г. Киеве. Но он упомянут среди жителей Киева https://ukrfamily.com.ua/index.php/kievskaya-guberniya/kiev-gorod/zhiteli-g-kieva-p Но его сестра Рива точно рождена в Городищ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Петроковская Рива (Ревека, Ривка) Зусьевна
Мать ребёнка: Шпрыня
Это еврейское местечко. Оно было погромлено. Семья уехала в Херсон, потом в Киев, потом в Москву. В Москве она вышла замуж за Бенциона По воспоминаниям сына родилась в 1897, но в документах было 1902... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петриковский Абрам (Аврымул) Зусьевич
Мать ребёнка: Шпрыня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петроковская Поря (Поля) Зусьевна
Мать ребёнка: Шпрыня
Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шпрыня
Смерть
Неизвестно