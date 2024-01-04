Петроковский Зусь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетроковский Зусь

Петроковский Зусь

Место рождения

Городище, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Петроковский Шая / Шоя Зусьевич

Мать ребёнка: Шпрыня

Городище, Черкаська область
Год рождения - по воспоминанию моего дедушки Абрама
Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шпрыня

Городище, Черкаська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1893

Сын: Петроковский Арон (Давид) Зусьевич

Мать ребёнка: Шпрыня

Городище, Черкаська область
Возможно, что рождение в г. Киеве. Но он упомянут среди жителей Киева https://ukrfamily.com.ua/index.php/kievskaya-guberniya/kiev-gorod/zhiteli-g-kieva-p Но его сестра Рива точно рождена в Городищ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Петроковская Рива (Ревека, Ривка) Зусьевна

Мать ребёнка: Шпрыня

Городище, Черкаська область
Это еврейское местечко. Оно было погромлено. Семья уехала в Херсон, потом в Киев, потом в Москву. В Москве она вышла замуж за Бенциона По воспоминаниям сына родилась в 1897, но в документах было 1902... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриковский Абрам (Аврымул) Зусьевич

Мать ребёнка: Шпрыня

Городище, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петроковская Поря (Поля) Зусьевна

Мать ребёнка: Шпрыня

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпрыня

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close