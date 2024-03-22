Петроковский Арон (Давид) Зусьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроковский Арон (Давид) Зусьевич

Место рождения

Городище, Черкаська область

Дата рождения

27.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1893

Отец: Петроковский Зусь

Мать: Шпрыня

Городище, Черкаська область
Возможно, что рождение в г. Киеве. Но он упомянут среди жителей Киева https://ukrfamily.com.ua/index.php/kievskaya-guberniya/kiev-gorod/zhiteli-g-kieva-p Но его сестра Рива точно рождена в Городищ... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петроковская Лейка Давидовна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петроковская Лейка Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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