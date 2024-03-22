Петроковский Арон (Давид) Зусьевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1893
Отец: Петроковский Зусь
Мать: Шпрыня
Возможно, что рождение в г. Киеве. Но он упомянут среди жителей Киева https://ukrfamily.com.ua/index.php/kievskaya-guberniya/kiev-gorod/zhiteli-g-kieva-p Но его сестра Рива точно рождена в Городищ... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петроковская Лейка Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно