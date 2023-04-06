Холопова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти31.10.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1818
Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Холопов Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кочешкова Марья Дмитриева
Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1834
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | Смерть в возрасте 44 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.12843, л.1066, зап.68