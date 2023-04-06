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Холопова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

31.10.1834

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1818

Сын: Холопов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров

Рождение ребёнка
1815

Сын: Холопов Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров

Рождение ребёнка
1820

Сын: Холопов Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кочешкова Марья Дмитриева

Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров

Рождение ребёнка
1829

Сын: Холопов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Холопов Дмитрий Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Дмитрий Егоров

Смерть
31.10.1834
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | Смерть в возрасте 44 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.12843, л.1066, зап.68
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