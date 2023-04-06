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Холопов Василий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1815 и 1818

Дата смерти

01.04.1835

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Рождение
Между 1815 и 1818

Отец: Холопов Дмитрий Егоров

Мать: Холопова Евдокия Иванова

Смерть
01.04.1835
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | смерть в возрасте 17 лет Погребение совершал священник Евгений Соколов ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.13160, л.49, запись 17