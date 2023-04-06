Холопов Василий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1815 и 1818
Дата смерти01.04.1835
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1818
Отец: Холопов Дмитрий Егоров
Мать: Холопова Евдокия Иванова
Смерть
01.04.1835
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | смерть в возрасте 17 лет Погребение совершал священник Евгений Соколов ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.13160, л.49, запись 17