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Холопов Михаил Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

13.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Холопов Дмитрий Егоров

Мать: Холопова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
05.09.1841

Сын: Холопов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1842

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Холопова Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1845

Дочь: Рыжинькова Александра Михайлова

Мать ребёнка: Холопова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Холопов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Холопова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холопова Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
13.08.1848
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от холеры
Похороны
14.08.1848
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 28 лет. Погребение совершал священник Иоанн Полянский с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Федором Ефимовым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп... Показать все
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