Холопов Михаил Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти13.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Холопов Дмитрий Егоров
Мать: Холопова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.09.1841
Сын: Холопов Александр Михайлов
Мать ребёнка: Холопова Анна Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1842
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Холопова Анна Иванова
Рождение ребёнка
13.04.1845
Дочь: Рыжинькова Александра Михайлова
Мать ребёнка: Холопова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Холопова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холопова Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1848
Причина смерти: от холеры
Похороны
14.08.1848
Смерть в возрасте 28 лет. Погребение совершал священник Иоанн Полянский с дьяконом Иоанном Кутузовым, дьячком Иваном Павловым и пономарем Федором Ефимовым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп... Показать все