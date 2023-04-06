Кочешкова (Холопова) Марья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Холопов Дмитрий Егоров
Мать: Холопова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1830
Дочь: Ульяна Алексеева
Отец ребёнка: Кочешков Алексей Иванов
Бракосочетание
04.02.1844
Жених - села Великого госпож наследниц Яковлевых крестьянин Алексей Иванов Кочешков, православный, вторым браком, 40 лет Невеста - девица Марья Дмитриева, дочь того же села крестьянина Дмитрия Егорова... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1853
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Кочешков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Кочешков Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно