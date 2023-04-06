Кочешкова (Холопова) Марья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочешкова (Холопова) Марья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Холопов Дмитрий Егоров

Мать: Холопова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
01.04.1830

Дочь: Ульяна Алексеева

Отец ребёнка: Кочешков Алексей Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1844

Муж: Кочешков Алексей Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого госпож наследниц Яковлевых крестьянин Алексей Иванов Кочешков, православный, вторым браком, 40 лет Невеста - девица Марья Дмитриева, дочь того же села крестьянина Дмитрия Егорова... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1853

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Кочешков Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Кочешков Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно