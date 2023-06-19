Рудаков Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
15.01.1856
Жена: Рудакова Марья Павловна
Рождение ребёнка
04.03.1857
Мать ребёнка: Рудакова Марья Павловна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Рудакова Марья Павловна
Рождение ребёнка
13.04.1862
Дочь: Козырева Александра Петровна
Мать ребёнка: Рудакова Марья Павловна
Смерть
Неизвестно