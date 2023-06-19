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Рудаков Петр Николаевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Рудаков Николай Николаевич

Мать: Рудакова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1856

Жена: Рудакова Марья Павловна

Рождение ребёнка
04.03.1857

Сын: Рудаков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Рудакова Марья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Рудаков Иван Петрович

Мать ребёнка: Рудакова Марья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.04.1862

Дочь: Козырева Александра Петровна

Мать ребёнка: Рудакова Марья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно