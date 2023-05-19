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Рудаков Николай Николаевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Рудаков Николай Федоров

Мать: Рудакова Агафья Елисеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рудаков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Рудакова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рудаков Семен Николаевич

Мать ребёнка: Рудакова Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рудаков Нил Николаевич

Мать ребёнка: Рудакова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Рудакова Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Авдотья Алексеева

Смерть
Неизвестно