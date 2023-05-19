Рудаков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Рудаков Николай Федоров
Мать: Рудакова Агафья Елисеева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Рудакова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Рудакова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Рудакова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Рудакова Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно