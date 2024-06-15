Рудаков Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1853
Сын: Рудаков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Рудакова (Посохина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1856
Дочь: (Рудакова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудакова (Посохина) Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно