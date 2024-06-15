Рудаков Дмитрий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРудаков Дмитрий Николаевич

Рудаков Дмитрий Николаевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудаков Николай Николаевич

Мать: Рудакова (Некрасова) Авдотья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова (Посохина) Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1853

Сын: Рудаков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудакова (Посохина) Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1856

Дочь: (Рудакова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудакова (Посохина) Анна Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.