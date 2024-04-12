Козырева (Рудакова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения13.04.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1862
Отец: Рудаков Петр Николаевич
Мать: Рудакова Марья Павловна
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
20.05.1894
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Козырев Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно