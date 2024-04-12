Козырева (Рудакова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Рудакова) Александра Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.04.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1862

Отец: Рудаков Петр Николаевич

Мать: Рудакова Марья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Козырев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1894

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Козырев Михаил Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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