Орлов Елизар Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Елизар Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.03.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Орлов Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Елизавета Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Николай Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Георгий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеина Устинья Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Филипп Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.03.1915 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
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