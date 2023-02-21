Орлов Елизар Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти20.03.1915 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Орлов Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Елизавета Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеина Устинья Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.03.1915 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область