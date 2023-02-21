Кириллова (Орлова) Елизавета Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Орлова) Елизавета Елизаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Елизар Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1909 ст.

Сын: Кириллов Николай Фролович

Отец ребёнка: Кириллов Фрол Ильич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Петр Фролович

Отец ребёнка: Кирилов Флор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Дмитрий Фролович

Отец ребёнка: Кирилов Флор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилов Флор Иванович

Смерть
Неизвестно
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