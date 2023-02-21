Кириллова (Орлова) Елизавета Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Елизар Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1909 ст.
Сын: Кириллов Николай Фролович
Отец ребёнка: Кириллов Фрол Ильич
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирилов Флор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Дмитрий Фролович
Отец ребёнка: Кирилов Флор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно