Орлова (Ковылькова) Софья Михайловна 15.09.1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлова (Ковылькова) Софья Михайловна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.09.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1852 ст.

Отец: Ковыльков Михаил Никифорович

Мать: Ковылькова Февронья Флоровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/50c68ee1-8e69-4950-822c-c5134f54e5f3/150 воспр Бугурусланская мещанская жена Екатерина Ивановна Францева почему Ковылькова https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4... Показать все
Бракосочетание
12.04.1868 ст.

Муж: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/78
Восприемник
09.05.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/183
Рождение ребёнка
22.09.1869 ст.

Дочь: Манолихина (Орлова) Евфросинья Елизаровна

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/193 https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/134
Рождение ребёнка
09.12.1871 ст.

Сын: Орлов Николай Елизарович

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/107
Рождение ребёнка
26.01.1874 ст.

Дочь: Пожиткова (Орлова) Ксения Елизаровна

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/45
Рождение ребёнка
19.01.1878 ст.

Дочь: (Орлова) Мария Елизаровна

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/3
Рождение ребёнка
19.01.1878 ст.

Сын: Орлов Григорий Елизарович

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/3
Рождение ребёнка
03.12.1879 ст.

Дочь: Строилова (Орлова) Анна Елизаровна

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/87
Рождение ребёнка
28.03.1882 ст.

Сын: Орлов Георгий Елизарович

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/110
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.

Дочь: Кириллова (Орлова) Елизавета Елизаровна

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/131
Рождение ребёнка
24.05.1887 ст.

Сын: Орлов Михаил Елизарович

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/111
Рождение ребёнка
01.10.1888 ст.

Дочь: Шеина (Орлова) Устинья Елизаровна

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/81
Рождение ребёнка
09.10.1893 ст.

Сын: Орлов Филипп Елизарович

Отец ребёнка: Орлов Елизар Терентьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/052855d3-5653-4673-a3ce-06397da719e9/199
Смерть
Неизвестно

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