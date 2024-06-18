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Сальникова Фекла Марковна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Марко Никитич

Мать: Анна Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Григорий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 33л
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сальников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сальников Григорий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Сальникова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Сальников Григорий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-51л
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сальников Филип Григорьевич

Отец ребёнка: Сальников Григорий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сальников Михей Григорьевич

Отец ребёнка: Сальников Григорий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Сальникова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Сальников Григорий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-51л
Смерть
Неизвестно

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