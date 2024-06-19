Сальников Григорий Филипович 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальников Григорий Филипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сальников Филип Алексеевич

Мать: Сальникова (Шевелина) Ирина Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-54об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Фекла Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 33л
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сальников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Сальникова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-51л
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сальников Филип Григорьевич

Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сальников Михей Григорьевич

Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Сальникова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-51л
Смерть
Неизвестно

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