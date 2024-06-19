Сальников Григорий Филипович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
ГАСО, 24-25-330-54об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 33л
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сальников Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Сальникова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна
ГАСО, 179-1-213-51л
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сальников Филип Григорьевич
Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сальников Михей Григорьевич
Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна
ГАСО, 179-1-213-50об
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Сальникова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Сальникова Фекла Марковна
ГАСО, 179-1-213-51л
Смерть
Неизвестно