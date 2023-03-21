Слинько Евдокия Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Феодосия Митрофановна
Отец ребёнка: Слинько Митрофан Андреевич
https://yandex.ru/archive/catalog/11bcd1cd-6adf-4e1c-9513-be1a6c8d5e8d/1 Фонд №173 Опись №17 Дело № 161 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Скоробогатовское (Дим... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Слинько Митрофан Андреевич
https://yandex.ru/archive/catalog/11bcd1cd-6adf-4e1c-9513-be1a6c8d5e8d/1 Фонд №173 Опись №17 Дело № 161 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Скоробогатовское (Дим... Показать все
Место жительства
Около 1914
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно