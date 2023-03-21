Слинько Евдокия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинько Евдокия Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Феодосия Митрофановна

Отец ребёнка: Слинько Митрофан Андреевич

Старый Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/11bcd1cd-6adf-4e1c-9513-be1a6c8d5e8d/1 Фонд №173 Опись №17 Дело № 161 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Скоробогатовское (Дим... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Слинько Митрофан Андреевич

Старый Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/11bcd1cd-6adf-4e1c-9513-be1a6c8d5e8d/1 Фонд №173 Опись №17 Дело № 161 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей села Скоробогатовское (Дим... Показать все
Место жительства
Около 1914
Старый Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слинько Митрофан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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