Слинько Митрофан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинько Митрофан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слинько Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1924

Дочь: Александра Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бавенкова Нина Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичимаева Оксана Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слинько Иван Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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