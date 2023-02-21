Слинько Митрофан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слинько Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1924
Дочь: Александра Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бавенкова Нина Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичимаева Оксана Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слинько Иван Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно