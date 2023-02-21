Бавенкова (Слинько) Нина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавенкова (Слинько) Нина Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слинько Митрофан Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
2015
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бавенков Александр Александрович

Отец ребёнка: Бавенков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Бавенков Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бавенков Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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