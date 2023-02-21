Бавенкова (Слинько) Нина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слинько Митрофан Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
2015
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бавенков Александр Александрович
Отец ребёнка: Бавенков Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Бавенков Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно