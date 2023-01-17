Бавенков Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
2015
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бавенков Александр Александрович
Мать ребёнка: Бавенкова Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Бавенкова Нина Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно