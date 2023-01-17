Бавенков Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавенков Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
2015
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бавенков Александр Александрович

Мать ребёнка: Бавенкова Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Бавенкова Нина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бавенкова Нина Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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