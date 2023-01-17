(Слинько) Александра Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Слинько) Александра Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1924

Дата смерти

24.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924

Отец: Слинько Митрофан Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.01.1974
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
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