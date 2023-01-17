(Слинько) Александра Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1924
Дата смерти24.01.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1924
Отец: Слинько Митрофан Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.01.1974
Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область