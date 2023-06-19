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Скуратов Яков Евлампиевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1843

Дата смерти

11.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Скуратов Евлампий Емельянович

Мать: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.05.1885

Сын: Скуратов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Скуратова Фекла Егоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №33, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1885

Сын: Скуратов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Скуратова Фекла Егоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1888

Сын: Скуратов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Скуратова Фекла Егоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №80, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Скуратов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Скуратова Фекла Егоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №129, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Фекла Егоровна

Смерть
11.01.1892
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от тифа Смерть, похороны: запись о смерти №5, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
12.01.1892
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния