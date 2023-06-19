Скуратов Яков Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти11.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
21.05.1885
Мать ребёнка: Скуратова Фекла Егоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №33, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1885
Сын: Скуратов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Скуратова Фекла Егоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1888
Сын: Скуратов Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Скуратова Фекла Егоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №80, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Скуратов Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Скуратова Фекла Егоровна
Рождение, крещение: запись о рождении №129, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скуратова Фекла Егоровна
Смерть
11.01.1892
Умер от тифа Смерть, похороны: запись о смерти №5, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
12.01.1892
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния