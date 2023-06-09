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Скуратов Иван Яковлевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.05.1885

Дата смерти

14.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1885

Отец: Скуратов Яков Евлампиевич

Мать: Скуратова Фекла Егоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №33, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
22.05.1885
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы причетник Феодор Прокопиев Успенский и крестьянин Егор ... Показать все
Смерть
14.07.1885
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №39, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
16.07.1885
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния