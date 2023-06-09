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Скуратов Евлампий Емельянович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1817

Дата смерти

14.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Скуратов Иван Иванович

Мать: Скуратова Ксения Иосифовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
14.01.1840

Жена: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Пантелеймон Кутуков, Однодворец 1801- , Никифор Полянский, Однодворец 1791- , Иван Полянский, Однодворец 1803- , Борис Косматов, Однодворец 1804- , Кузьма Скуратов, Однодворец 1794- , Тит ... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Скуратов Яков Евлампиевич

Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1844
Свидетель в браке Кузьма Скуратов, Однодворец 1794- и Анастасия (Девичья фамилия неизвестна) 1817-1846
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Скуратова Евдокия Евлампиевна

Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Скуратова Татьяна Евлампиевна

Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1850

Сын: Скуратов Василий Евлампиевич

Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1850 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Скуратова Елена Евлампиевна

Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1853
Свидетель в браке Федор Перов, Однодворец 1833- и Анна Косматова, Однодворка 1829-
Рождение ребёнка
07.02.1855

Дочь: Скуратова Евдокия Евлампиевна

Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1855 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1859
Свидетель в браке Михей Перов, Государственный крестьянин 1839-1908 и Агриппина Бабина, Однодворка 1841-1892
Смерть
14.05.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть, похороны: запись о смерти №24, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
16.05.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния