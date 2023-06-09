Скуратов Евлампий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти14.05.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1817
Отец: Скуратов Иван Иванович
Бракосочетание
14.01.1840
свидетели : Пантелеймон Кутуков, Однодворец 1801- , Никифор Полянский, Однодворец 1791- , Иван Полянский, Однодворец 1803- , Борис Косматов, Однодворец 1804- , Кузьма Скуратов, Однодворец 1794- , Тит ... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Сын: Скуратов Яков Евлампиевич
Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна
Поручитель
1844
Свидетель в браке Кузьма Скуратов, Однодворец 1794- и Анастасия (Девичья фамилия неизвестна) 1817-1846
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Скуратова Евдокия Евлампиевна
Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Скуратова Татьяна Евлампиевна
Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна
Рождение ребёнка
16.01.1850
Сын: Скуратов Василий Евлампиевич
Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна
Рождение, крещение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1850 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Скуратова Елена Евлампиевна
Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна
Поручитель
1853
Свидетель в браке Федор Перов, Однодворец 1833- и Анна Косматова, Однодворка 1829-
Рождение ребёнка
07.02.1855
Дочь: Скуратова Евдокия Евлампиевна
Мать ребёнка: Скуратова Анна Александровна
Рождение, крещение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1855 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1859
Свидетель в браке Михей Перов, Государственный крестьянин 1839-1908 и Агриппина Бабина, Однодворка 1841-1892
Смерть
14.05.1894
Смерть, похороны: запись о смерти №24, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
16.05.1894
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния