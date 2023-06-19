Скуратова Евдокия Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.02.1857
Рождение, крещение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
17.02.1857
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Василий Иванов [Кутуков, же... Показать все
Смерть
Неизвестно