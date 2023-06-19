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Скуратова Евдокия Евлампиевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.02.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Место
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Рождение
15.02.1857

Отец: Скуратов Евлампий Емельянович

Мать: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
17.02.1857
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Василий Иванов [Кутуков, же... Показать все
Смерть
Неизвестно