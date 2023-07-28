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Скуратова Евдокия Евлампиевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.02.1855

Дата смерти

18.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1855

Отец: Скуратов Евлампий Емельянович

Мать: Скуратова Анна Александровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1855 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
09.02.1855
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Василий Иванов [Полянский] ... Показать все
Смерть
18.03.1856
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от кори
Похороны
20.03.1856
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния