Скуратова Евдокия Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1855
Дата смерти18.03.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1855
Рождение, крещение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1855 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
09.02.1855
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Василий Иванов [Полянский] ... Показать все
Смерть
18.03.1856
Умерла от кори
Похороны
20.03.1856
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния