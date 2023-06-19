Скуратов Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1885
Дата смерти05.07.1885
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1885
Рождение, крещение: запись о рождении №32, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
22.05.1885
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы причетник Феодор Прокопиев Успенский и крестьянин Егор ... Показать все
Смерть
05.07.1885
Умер от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №33, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
07.07.1885
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния