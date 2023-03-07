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Аляев Трифон Данилович

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Место рождения

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1792 или 1793

Дата смерти

После ?.06.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 или 1793

Отец: Аляев Данила Иванович

Мать: не указана

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 23а. НАРБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 597. Л. 154об.-155. ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 64об.–65.
Рождение ребёнка
1813 или 1814

Сын: Аляев Иван Трифонович

Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1814

Жена: Аляева Ненила (Неонилла)

Рождение ребёнка
1822 или 1823

Дочь: Василиса Трифоновна

Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1824 или 1825

Дочь: Вера Трифоновна

Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Аляев Федор Трифонович

Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828 или 1829

Дочь: Инякина Агафья Трифоновна

Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Аляев Никифор Трифонович

Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После ?.06.1835
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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