Аляев Трифон Данилович
Место рождения
Дата рождения1792 или 1793
Дата смертиПосле ?.06.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1792 или 1793
Отец: Аляев Данила Иванович
Мать: не указана
ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 23а. НАРБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 597. Л. 154об.-155. ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 64об.–65.
Рождение ребёнка
1813 или 1814
Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)
Бракосочетание
До 1814
Жена: Аляева Ненила (Неонилла)
Рождение ребёнка
1822 или 1823
Дочь: Василиса Трифоновна
Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Дочь: Вера Трифоновна
Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)
Рождение ребёнка
1828 или 1829
Дочь: Инякина Агафья Трифоновна
Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Аляева Ненила (Неонилла)
Смерть
После ?.06.1835
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область