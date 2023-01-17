Аляев Данила Иванович
Место рождения
Дата рождения1775 или 1776
Дата смертиПосле ?.06.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775 или 1776
Отец: Аляев Иван
Мать: не указана
ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 23а. НАРБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 597. Л. 154об.-155. ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 64об.–65.
Рождение ребёнка
1792 или 1793
Мать ребёнка: не указана
ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 23а. НАРБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 597. Л. 154об.-155. ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 64об.–65.
Смерть
После ?.06.1835
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область