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Аляев Данила Иванович

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Место рождения

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1775 или 1776

Дата смерти

После ?.06.1835

Пол

Мужской

Отец

До 1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 или 1776

Отец: Аляев Иван

Мать: не указана

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 23а. НАРБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 597. Л. 154об.-155. ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 64об.–65.
Рождение ребёнка
1792 или 1793

Сын: Аляев Трифон Данилович

Мать ребёнка: не указана

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 23а. НАРБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 597. Л. 154об.-155. ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 64об.–65.
Смерть
После ?.06.1835
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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