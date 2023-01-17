Аляева Ненила (Неонилла)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 или 1793
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 или 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813 или 1814
Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
1822 или 1823
Дочь: Василиса Трифоновна
Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1823 или 1824
Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Дочь: Вера Трифоновна
Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1828 или 1829
Дочь: Агафья Трифоновна
Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович
Смерть
После 1835
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область