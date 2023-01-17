Аляева Ненила (Неонилла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАляева Ненила (Неонилла)

Аляева Ненила (Неонилла)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 или 1793

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 или 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 или 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813 или 1814

Сын: Аляев Иван Трифонович

Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1814

Муж: Аляев Трифон Данилович

Рождение ребёнка
1822 или 1823

Дочь: Василиса Трифоновна

Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1823 или 1824

Сын: Аляев Федор Трифонович

Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1824 или 1825

Дочь: Вера Трифоновна

Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1828 или 1829

Дочь: Агафья Трифоновна

Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1829 или 1830

Сын: Аляев Никифор Трифонович

Отец ребёнка: Аляев Трифон Данилович

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1835
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close